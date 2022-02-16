هاني الناظر: أصبت بدلتا وليس أوميكرون و"مكنتش متهاون خالص"

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من أكثر الناس حرصا فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، موضحًا: "لكن إصابتي بكورونا مش بايدينا، لأنني طبيب وأتعامل مع عدد كبير من المرضى، وأصبت بالعدوى في عملي.. مفيش تهاون خالص".

وأضاف الناظر خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "أصبت بمتحور دلتا وليس أوميكرون، لذلك كانت الإصابة شديدة، شعرت بصداع كبيرة وتكسير في الجسم ولم أكن أقوى على الحركة، وارتفعت درجة حرارتي، وعندها علمت أنني مصاب بفيروس كورونا وخضعت للمسحة وكانت إيجابية".

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية، أنه حصل على جرعتين من لقاح كورونا ولم يحن الدور على الجرعة الثالثة، مشددًا على أن التطعيم لا يمنع من الإصابة لكنه يقلل من حدتها، وأشار إلى أنه لم يفقد حاستي الشم والتذوق لكنه كان مرهقا دوما وكان يشعر بخمول شديد، متوقعا تناقص أعداد الإصابات محليا وعالميا.