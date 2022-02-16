النفط الكويتي يرتفع إلى 95.01 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 37 سنتًا؛ ليصل إلى 95.01 دولار، مقابل 94.64 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، هبطت أسعار النفط بقوة عند تسوية تعاملات أمس، إذ شهد خام برنت القياسي تسليم أبريل انخفاضًا بنسبة 3.3% عند مستوى 93.28 دولار للبرميل، كما تراجع خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بواقع 3.6% ليصل إلى 92.07 دولار للبرميل.

على صعيد تداولات اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط هامشيًا بعدما تكبدت أكبر خسائر يومية هذا العام بجلسة أمس، مع محاولات المستثمرين لتقييم الأزمة الأوكرانية عقب إعلان روسيا سحب بعض قواتها العسكرية إلى قواعدها.

وارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل بنحو 0.16% لتصل إلى 93.43 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.22% عند مستوى 92.27 دولار للبرميل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر عقب الإعلان الروسي بسحب القوات من أن احتمالات حدوث هجوم عسكري ضد أوكرانيا لا تزال مرتفعة، مُشددًا أنه سيفرض عقوبات اقتصادية ضد موسكو في حالة حدوث ذلك.

ورغم التقلبات التي يشهدها سوق النفط، فإن الخام لا يزال يتداول قرب أعلى مستوى منذ 2014، مع تكهنات المستثمرين بأن مستويات الطلب تتجاوز المعروض وتستنزف المخزونات.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 1.1 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 11 فبراير الجاري، فيما تكشف إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية في وقت لاحق اليوم.