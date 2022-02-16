مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية لرفع قدرات العاملين بالبترول

على هامش فعاليات معرض ومؤتمر البترول الدولى "ايجبس 2022"، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية فى مجال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين مع عدد من شركات البترول الامريكية لاطلاق ورعاية المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى في قطاع البترول.



وقع المذكرة المهندس علاء حجر، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزارة، والسيد ديفيد تشي نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. ونائب الرئيس والمدير العام لشركات أباتشي مصر.، وبموجب الاتفاقية ستقوم غرفة التجارة الأمريكية في مصر من خلال مركز التطوير الوظيفي. CDC)، بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير الإدارة الوسطى بعنوان " برنامج أسس تنمية القيادة"، والذي يهدف إلى تطوير قدرات 400 مسؤول تنفيذي في قطاع البترول.



وأوضح الملا أن برنامج تطوير العنصر البشرى وبناء قدرات العاملين بقطاع البترول ورفع كفائتهم يعد أحد الركائز الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع، والتي تهدف إلى تزويد القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة جهود الوزارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



وتحرص لجنة البترول والغاز الطبيعى في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل، على النهوض بقطاع الطاقة، واعتماد تدابير تشجع الاستثمار وتنمية قدرات الموارد البشرية فى هذا المجال الذى يعد قطاع حيوي للاقتصاد المصري. كما لعبت اللجنة وأعضاؤها دورًا نشطًا في دعم برامج بناء القدرات في القطاع، من خلال التمويل والدعم الفنى.



والجيد بالذكر أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تساهم من خلال مركز التطوير الوظيفي (CDC) التابع لها، بشكل فعال في بناء قدرات المهنيين، وتسعى إلى تعزيز الكفاءات والمهارات المتعلقة بالأعمال التجارية، من خلال توفير حلول التطوير المهني لكل من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك لمجتمع الأعمال، ككل. بالإضافة إلى ذلك، تقود لجان غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة جهود الدعوة من أجل بيئة أعمال داعمة في مصر، وتوفر منتدى للأعضاء لتحديد ومناقشة ومتابعة الاهتمامات المشتركة.



ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستوفر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برنامجًا تدريبيًا بعنوان " برنامج أسس تنمية القيادة"، مصممًا لاستهداف 400 من العاملين بقطاع البترول فى الادارة الوسطى، تم ترشيحهم من قبل الوزارة. وتقوم شركات اباتشي وابكس الدولية وبيكر هيوز وبيكتل وبي بي وشيفرون وايكسون موبيل وهاليبرتون وهونى ويل وشلمبرجير وشل وتوتال برعاية ودعم المرحلة الثانية من البرنامج.



ويشمل البرنامج التدريبي الموضوعات التالية: القيادة وبناء القدرات الفنية وإدارة الأعمال ووضع الاطر المعيارية وShell Nxplorer. ويتم تنفيذ البرنامج في الشركات التابعة لوزارة البترول بدعم من لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الامريكية.