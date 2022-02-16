صندوق النقد: الإمارات نموذج في صيانة النمو الاقتصادي

أبرز صندوق النقد الدولي تجربة الإمارات في مواجهة تبعات الجائحة، وقدرتها على الموازنة بين حماية أرواح الناس وصيانة النمو الاقتصادي، باعتبارها بين الأكثر نجاحًا.

و أكد جهاد أزعور مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن جهود الدولة لفتح الاقتصاد في العام الماضي لعبت دورًا مهمًا في الإسراع بالانتعاش الاقتصادي، حسب صحيفة الخليج.

وقال أزعور: إن التعافي الاقتصادي للإمارات ودول المنطقة بدأ في العام الماضي وعلى 3 محاور رئيسية تتمثل في رفع معدلات التطعيم وجهود فتح الاقتصاد والعودة إلى مسار النمو.

وأوضح أن عام 2022 سيكون عام استمرار التعافي الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي.

وأكد أن الجائحة أدت إلى زيادة التحديات الاقتصادية في دول المنطقة وعلى رأسها البطالة التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 11.8%.

وقال: إن التضخم يمثل تحديًا آخر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لدول المنطقة خاصة للشرائح الأقل دخلًا في المجتمع بالنظر لأن الارتفاع الأكبر في الأسعار كان على مستوى المواد الغذائية، ما يبرز الحاجة إلى وجود منظومة اجتماعية كاملة وشبكات أمان اجتماعي تدعم الأقل حظًا في المجتمع.

أما التحدي الأبرز فيتمثل في التفاوت الحاد في نسب التطعيم بين دول وصلت معدلات التطعيم فيها إلى ما يزيد على 90% وأخرى أقل من 5%.

وقال: إن المنطقة تواجه كذلك تحديات ارتفاع مستويات الديون والحاجة إلى الاستثمار في قطاعات المستقبل كالتكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة.

وتحدث كذلك عن التحديات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية غير الرسمية على مستوى دول المنطقة قائلًا: إنها كانت هذه المرة الأكثر تضررًا من الأزمة بخلاف المرات السابقة التي كانت تلعب فيها دورًا إيجابيًا في حماية الفئات الأقل حظًا خلال الأزمات، وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الأزمة وتدابير التباعد الاجتماعي.

وأكد أهمية الحصول على اللقاح وتوفير الدعم المالي والفني للدول محدودة الدخل في المنطقة للحصول على اللقاح وتوزيعه بنجاح.

وأكد أن تأثير التأخر في الحصول على اللقاح في الاقتصاد أكبر من أي كُلفة ممكنة لتوفير للقاح وتوزيعه.

وقال: إن صندوق النقد الدولي وفر إلى الآن 60 مليار دولار، لدعم دول المنطقة في مواجهة تبعات الجائحة سواء من خلال وحدات حقوق السحب الخاصة أو القروض.

وتحدث عن تأثيرات التطورات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا قائلًا إنه سيؤثر في دول المنطقة من خلال عدة محاور أبرزها المحور التجاري خاصة وأن العديد من دول المنطقة تربطها مستويات تبادل تجاري عالية مع روسيا وأوكرانيا.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام 2021 بدعم السياسات المحفزة للاقتصاد الكلي وانتعاش السياحة والأنشطة المرتبطة بـإكسبو 2020، والاستجابة الصحية المبكرة والقوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات اكتسب زخمًا قويًا خلال 2021.

وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي، بأكتوبر الماضي، إن إكسبو 2020 سيكون رافعة للنشاط الاقتصادي في العام الجاري، مضيفًا أن الصندوق يتوقع أن يسجل الاقتصاد غير النفطي للإمارات هذا العام نموًا يصل إلى 3.2%.

ويتوقع الصندوق نمو الناتج النفطي للإمارات بمعدل 3.6% في العام المقبل، مع ترجيحات باستقرار الأداء هذا العام دون انكماش أو نمو.