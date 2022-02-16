"الزراعة" تبحث النهوض بالمحاصيل الزيتية والتمور

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الباحثين في مركز البحوث الزراعية، آليات النهوض بزراعة المحاصيل الزيتية والقصب والزيتون والتمور.

كما بحث وزير الزراعة مع باحثي ومسئولي معهد بحوث المحاصيل السكرية آليات النهوض بالمشروع القومي لزراعة قصب السكر بالشتل، ووجه بتوحيد جهودهم للعمل على إنجاح المشروع، حيث يلقى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،وفقا لبيان.

وخلال الاجتماع، وجه القصير أيضا بمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات الشتل بكوم أمبو ووادي الصعايدة، مع قيام الباحثين بالدور الإرشادي والتدريبي، والعمل على توعية مزارعي القصب نحو اتباع الممارسات السليمة في زراعة القصب بالشتل، نظرا للاستفادة الكبيرة التي ستعود على المزارع من زيادة الإنتاجية في المحصول، بالإضافة إلى توفير التقاوي انتخاب الشتلات وطرق الزراعة المناسبة.

كما ناقش القصير مع باحثي ومسئولي المعمل المركزي للنخيل، كيفية النهوض بزراعة وتصنيع التمور وتحقيق قيمة مضافة باستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال، حيث تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور.

وطالب وزير الزراعة بوضع برامج المكافحة المناسبة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء وإعداد خطة متكاملة للمكافحة من قبل المتخصصين، والعمل على نشر الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية مع الحصر الدقيق وإيجاد الطريقة المناسبة لاستغلال مخلفات النخيل.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا آخر مع باحثي ومسئولي معهد بحوث البساتين بخصوص موقف الزيتون والرؤية المستقبلية، ووجه بالحصر الدقيق لمساحات الزيتون ومناطق الزراعة والتركيز والعمل على حماية الأصناف المحلية وخاصة المتميزة وتسجيلها للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأصناف المصرية، واعتماد الخريطة الصنفية والعمل على تنفيذها من خلال ألية تنفيذ واضحة المعالم.

كما طالب بالرقابة على المشاتل والمتابعة المستمرة من قبل المختصين وتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ودراسة الأسواق الخارجية مع الاهتمام بالقيمة المضافة للزيتون وإيجاد الطرق الحديثة في تعظيم الاستفادة من الإنتاج لتحقيق الربح.

وبحث القصير أيضا مع باحثي ومسئولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية بخصوص المحاصيل الزيتية، ووجه بالتوسع في زراعة محصول دوار الشمس وفول الصويا،خاصة بعد تطبيق الزراعة التعاقدية على هذين المحصولين بأسعار عادلة للمزارعين.

ووجه بالتنسيق مع الإدارة المركزية لاعتماد التقاوي ومركز الزراعات التعاقدية لتغطية المساحات المطلوبة من دوار الشمس والفول الصويا.

حضر الاجتماعات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.