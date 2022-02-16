ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 5.5%



ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بريطانيا بنسبة 5.5% في يناير الماضي، وهي نسبة أعلى قليلًا من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنحو 5.4% فقط.

ومؤشر أسعار المستهلكين هو مؤشر يحدد معدل التضخم، أي معدل التغير في الأسعار، من وجهة نظر المستهلكين المُشترين للسلع والخدمات.

ومن المتوقع أن تؤثر نسبة الارتفاع بالمؤشر على قرارات بنك انكلترا، والذي من المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة في بريطانيا خلال العام الجاري، في خطوة يُتوقع أن يقوم بها الفدرالي الأميركي أيضًا.

