أسهم اليابان تصعد خلال تعاملات اليوم





صعدت الأسهم اليابانية الأربعاء 16 فبراير بعد خسائر على مدى جلستين متتاليتين، وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مقتفيا أثر نظيره الأميركي بعد مؤشرات على انخفاض حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مما دفع Wall Street لتسجيل ارتفاع حاد.

وقفز المؤشر Nikkei القياسي 2.2% ليغلق عند 27460.40 نقطة، في حين صعد المؤشر TOPIX الأوسع نطاقا 1.67% إلى 1946.63 نقطة.

وارتفع سهم Tokyo Electron المرتبط بالرقائق الإلكترونية 4.91%، في حين ارتفع سهم أدفانتست 4.78%.

وقفز سهم بريدجستون المصنعة للإطارات 7.39% بعد إعلان الشركة إعادة شراء أسهم.