إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنشآت الري بنصر النوبة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 16حالة تعد ومخالفة على المجارى والترعة الرئيسية والأراضى الزراعية بقروى النقرة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ

واستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعليمات المشددة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لفرض هيبة الدولة والسيطرة على أراضيها من خلال تكثيف الحملات ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو بحرم المجارى والمصارف المائية والرى.

ومن جانبه أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة لفتحات ري بطول 6 أمتار لكل ماسورة رى وعرض يتراوح ما بين 30 إلى 50 سم ، بالإضافة إلى تنفيذ 2 قرار إزالة لحوض رى بمساحة 4م2، علاوة على تنفيذ قرار إزالة لمبنى ماكينة رى بمساحة 9 م2.

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها قوات مديرية الأمن، بالإضافة إلى المسئولي والفنيين، بجانب المعدات والأدوات الخاصة بالرى والوحدة المحلية.

IMG-20220216-WA0042

IMG-20220216-WA0043

IMG-20220216-WA0044

IMG-20220216-WA0045

IMG-20220216-WA0046

IMG-20220216-WA0047