إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومنشآت الري بنصر النوبة

محافظات
حملات إزالة
حملات إزالة
Advertisements

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 16حالة تعد ومخالفة على المجارى والترعة الرئيسية والأراضى الزراعية بقروى النقرة، وذلك  تنفيذًا لتعليمات المحافظ 
واستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعليمات المشددة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لفرض هيبة الدولة والسيطرة على أراضيها من خلال تكثيف الحملات ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو زراعية أو بحرم المجارى والمصارف المائية والرى.

 ومن جانبه أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد 13 قرار إزالة لفتحات ري بطول 6 أمتار لكل ماسورة رى وعرض يتراوح ما بين 30 إلى 50 سم  ، بالإضافة إلى تنفيذ 2 قرار إزالة لحوض رى بمساحة 4م2، علاوة على تنفيذ قرار إزالة لمبنى ماكينة رى بمساحة 9 م2.

وأشار إلى أن الحملة شارك فيها قوات مديرية الأمن، بالإضافة إلى المسئولي والفنيين، بجانب المعدات والأدوات الخاصة بالرى والوحدة المحلية.

IMG-20220216-WA0042
IMG-20220216-WA0042
IMG-20220216-WA0043
IMG-20220216-WA0043
IMG-20220216-WA0044
IMG-20220216-WA0044
IMG-20220216-WA0045
IMG-20220216-WA0045
IMG-20220216-WA0046
IMG-20220216-WA0046
IMG-20220216-WA0047
IMG-20220216-WA0047
IMG-20220216-WA0048
IMG-20220216-WA0048
حملة ازالة وزارة الري محافظة أسوان ازالة تعديات

مواد متعلقة

رسميا.. الأهلي يفقد الشناوي أمام الهلال السوداني
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من الحكومة بشأن "توفير لقاحات كورونا بالصيدليات"

عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

موسيماني يستبعد 11 لاعبا من قائمة مباراة الهلال السوداني

الداخلية تنعي المستشار سعيد مرعي: رمز رفيع للعدالة

ميدو يطالب بتأجيل مباراة السنغال في تصفيات المونديال

موقف مانشستر يونايتد من الإبقاء على رالف رانجنيك في تدريب الفريق

معاينة النيابة في مصرع 3 أشقاء بالجيزة: الحريق بغرف الأطفال