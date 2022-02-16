صلاح محسن يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة

الفجر الرياضي
صلاح محسن
صلاح محسن
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بدأ صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم،الأربعاء، البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأجرى على أثرها جراحة في مشطية القدم.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن صلاح محسن بدأ البرنامج التأهيلي من اليوم بشكل تدريجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وخضع صلاح محسن لجراحة تثبيت مشطية القدم مؤخرًا في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأوضح أبوعبلة أن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم، ولذلك احتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح.
 

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