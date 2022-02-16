وول ستريت تسجل مكاسب مع انحسار المخاطر الجيوسياسية



أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الثلاثاء، إذ دفعت علامات على انحسار التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا المستثمرين إلى شراء الأسهم.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لسوق الأسهم الأميركية مكاسب قوية وقدمت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر الدعم ووضعت المؤشر ناسداك في المقدمة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 69.30 نقطة، أو 1.57%، إلى 4470.97 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 346.57 نقطة، أو 2.51%، لينهي الجلسة عند 14137.49 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 421.15 نقطة، أو 1.22%، ليغلق عند 34987.32 نقطة.



