ينشر "الفجر" نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة قنا اضغط هـــنـــــــا

واعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.40%، بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة قنا

وينشر موقع الفجر، رابط سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة قنا، لمعرفة النتيجة اضغط هنـــــــــــــا

وأوضح محافظ قنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56704 طالب وطالبة حضر منهم 55796 وحقق النجاح 42068 طالبي بنسبة نجاح بلغت 75.40 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1412 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1309 طالب ومن حققوا النجاح 1256 طالب بنسبة نجاح بلغت 95.95 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالب وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 26 طالب بنسبة نجاح بلغت 100%

وأعرب الداودي، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة، مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.