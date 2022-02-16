"مجاهد" يعلن برنامجه الانتخابي لمقعد نقيب مهندسي القليوبية

كشف المهندس مصطفى مجاهد، المرشح على منصب نقيب المهندسين بالقليوبية، أبرز ملامح وأهداف برنامجه فى الانتخابات المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري.

وشمل برنامج «مجاهد»، إعداد برامج تدريبية شاملة لشباب المهندسين بهدف تأهيلهم للمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ربوع المحروسة ومنها محافظة القليوبية، والتى تمثل 3 أضعاف المرحلة الأولى، مؤكدا أن النقابة تفتح ذراعيها لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

كما يشمل البرنامج، التخطيط لإنشاء ناديين اجتماعىين على أعلى مستوى الأول بالقناطر الخيرية بالتنسيق مع الري، والثانى فى مدينة بنها بالتنسيق مع الشباب والرياضة، وكذلك توفير مقرات فرعية للنقابة بالمراكز، مشيرًا إلى وجود 3 أماكن غير مفعلة وهناك خطة لتوفير مقرات للنقابة على مستوى المحافظة تعمل كحلقة وصل لتيسير حصول المهندسين على الخدمات فى أسرع وقت وبأقل مجهود.

وتضمن البرنامج، إقامة معارض بالتقسيط للمهندسين وأسرهم والتوسع في تعاقدات والتخفيضات للمواد الاستهلاكية وتنظيم أنشطة اجتماعية لتكريم المتفوقين من المهندسين وأسرهم وتوفير أنشطة ترفيهية منتظمة من الحفلات والرحلات والمصايف ورحلات الحج والعمرة، والتنسيق مع النقابة العامة لتيسير إجراءات الحصول على معاش النقابة وتحديث البيانات وتوفير المكتبة الإلكترونية والحماية والدعم القانوني للمهندسين فيما يتعلق بشؤون المهنة.

وذكر«مجاهد» أن برنامجه يتضمن التنسيق مع النقابة العامة للتصدي بحسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي الصفة والعمل على وضع خطة شاملة تعظيم موارد النقابة لتقديم خدمات أفضل للمهندسين ودعم ملف المعاشات والرعاية الصحية وعمل بروتوكولات علاجية بنسب خصم تصل إلى ٥٠% بموجب كارنيه النقابة.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل ملف التدريب والتوظيف، وذلك من خلال إعداد برنامج منتظم للدورات التدريبية المتخصصة وعمل برتوكولات تدريب مع الجامعات والأكاديميات والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتيسير الحصول على الدراسات العليا والدورات المهنية المتخصصة للمهندسين وأسرهم وإقامة منتديات للتوظيف بالتنسيق مع بعض الجهات والعمل على نشر الوعى الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والاستشارية.