رئيس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع

توك شو
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن 35% من التضخم الذي يحدث في مصر يأتي من الخارج.

وأضاف مدبولي- خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أنه نتيجة التعافي من كورونا زاد الطلب على السلع على مستوى العالم، وبالتالي حدث شح في العديد من السلع الأساسية وبالتالي بدأت الأسعار "تعلى بصورة رهيبة" في العالم كله.

وأشار إلى أن أسعار الوقود  ارتفعت بصورة غير مسبوقة، كما أن أسعار تكلفت الشحن ارتفعت بمعدل 3 أضعاف، معقبا: "أى سلعة بتجلنا بيكون محسوب ليها تكلفة الإنتاج والنقل فلما تكلفة  النقل تزيد 3 أضعاف فالطبيعي هتسمع على سعر السلعة".  

ونوه رئيس مجلس الوزراء بأن التغيرات المناخية  أثرت على بعض المنتجات الزراعية على مستوى العالم، معلقا: "شفنا شتاء غير مسبوق وعمل مشاكل للمنتجات الذراعية وبالتالي أدى إلى ارتقاع بعض السلع  الزراعية على مستوى العالم، ومصر جزء لا يتجزأ من العالم".

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت بجهد هائل لتوفير كل السلع وألا يشعر المواطن أن هناك نقص في أي سلعة، معلقا: " الحمد لله ده حقنناه في وقت العالم كله دول كثيرة ومتقدمة- كان فيها سلع أساسية مش موجودة ومواطنيها كانوا بيقفوا بالطوابير عشان ياخدوا سلع أساسية.. وربنا كرمنا بالتخطيط الجيد وتأمين احتياطي سلع يكفي لنحو 3 شهور محسسناش المواطن بأى نقص في أى سلعة أساسية". 

رئيس الوزراء العاصمة الادارية ارتفاع الأسعار الشتاء

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