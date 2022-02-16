سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-2-2021 بالبنوك المصرية

يتصدر سعر الريال السعودي اهتمام المواطنين والمقيمين في جمهورية مصر العربية ويبحثون عنه بشكل مستمر، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الوجهات التي يذهب الكثيرون للعمل إليها، ما يجعل الريال من الموضوعات المهمة دوما والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجنيه المصري ووجهة المغتربين.



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء



وتساءل الكثيرون اليوم الأربعاء الـ16 من فبراير 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.





سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.





سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم





وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.





وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" اليوم الأربعاء لمتابعيها الكرام أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:





سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء فى البنك المركزى المصرى





4.17 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى





4.17 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء فى بنك مصر





4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية





4.16 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى





4.17 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.