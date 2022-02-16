حقيقة انضمام نجم دورتموند للمنتخب المصري

أوضح الإعلامى مدحت شلبى حقيقة ضم البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، لموهبة بروسيا دورتموند سبرايل ماكريكيس، لاعب الوسط المهاجم، والذى يحمل الجنسية المصرية إلى جانب الألمانية.



وصرح شلبي خلال حلقة اليوم من برنامجه "يا نهار أبيض" الذى يقدمه على الراديو 9090 قائلا: "تواصلنا مع مصادرنا بالجهاز الفنى للمنتخب وأكدت أن كيروش لا يفكر فى الوقت الحالى فى ضم لاعب بروسيا دورتموند".



وأضاف: "المصادر بررت قرار كيروش بأنه ليس هناك وقت لتحقيق الانسجام، وقد يكون لدينا هذا الاتجاه فى الفترة المقبلة".



ويعد سبرايل ماكريكيس، محترف من أصول مصرية فى ألمانيا، ولد فى 10 مايو من عام 2000، ويلعب فى فريق دورتموند الألمانى تحت 23 عاما، بمركز صانع الألعاب.

