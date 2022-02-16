تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

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بوابة الفجر
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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل درجت الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء الموافق 16-2-2022 حتى الأحد المقبل. 

 

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

 

كما تتوقع الأرصاد أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.
 

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل، إليكم ما يلي:


درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء  16  فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17  فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة  
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18  فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة  
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19  فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 15 درجة الصغرى 10 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة  
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 20  فبراير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة  
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

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