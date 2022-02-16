ليلى علوي تظهر بفستان ارتدته قبل 18 عاما

تصدرت الفنانة ليلى علوي اليوم الأربعاء، الموافق الـ16 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت بإطلالة أثارت جدلًا كبيرًا، من خلال ارتدائها فستان ارتدته قبل 18 عامًا.

إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي وهي ترتدي فستانها الشهير الذي ارتدته في فيلم "حب البنات" الذي مر على عرضه 18 عامًا، حينما ظهرت وهي بالمطبخ مقدمة حلقة عن عيد الحب.

فيديو ليلى علوي

ونشرت ليلى علوي فيديو على حسابيها الرسميين عبر تيك توك وإنستجرام، إذ يعد هذا المشهد من أكثر المشاهد التي أحدثت ضجة في، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسنين في الكثير من "الكوميكس".

ليلى علوي وعيد الحب

وقالت ليلى علوي خلال الفيديو إنه مش شرط أن يكون المحبوبين هما الحبيب والحبيبة فقط، إنما الحب يشمل الأم الأب، الأخت، الصديق، الجار، مضيفةً: "المهم إننا نستمتع بممارسة فعل الحب".

التعليقات على فيديو ليلى علوي

وانهالت التعليقات الإيجابية على النجمة ليلى علوي والتي أشادت بجمالها، وأنها لم تكبر رغم مرور 18 عاما من الفيلم الذي قدمته منذ سنوات طويلة، حيث ارتدت فستانها أسود اللون مصنوع من قماش الشبك الشفاف، مطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر.

ظهور ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي وهي تضع مكياجا قويا مع اختلاف لون الروج هذه المرة، فكان باللون الأحمر تعبيرًا عن عيد الحب، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها، ما نال إعجاب متابعيها.