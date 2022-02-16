أسامة الأزهري ناعيا المستشار سعيد مرعي: قيمة قانونية ودستورية عظيمة

نعى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد المستشار سعيد مرعى –رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا- والذى كان رمزًا وقيمة قانونية ودستورية عظيمة، ونموذجًا للعطاء طوال عمله في القضاء المصري الشامخ.

داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.