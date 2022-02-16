سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-2-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.85 جنيه للشراء، و18.04 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.87 جنيه للشراء، و18.07 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.92 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.92 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.85 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
17.86 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.87 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
17.69 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.89 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.91 جنيه للشراء.

18.07 جنيه للبيع.
 

 


 

Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة بشأن الأزهر الشريف

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. خطوة واحدة تفصل النصر السعودي عن ضم " أخطبوط منتخب مصر "

صراع إنجليزي لخطف "صخرة برشلونة"

"أنت فاكرني خرع".. مرتضى منصور يتحدى كارتيرون بتصريحات نارية

"وفر فلوس المشروب".. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة liverpool vs inter milan

ماني يحدد وجهته المقبلة حال رحيله عن ليفربول

"مجانًا".. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والأنتر في التشامبيونزليج