1.34 تريليون ريال حجم استثمارات القطاع الصناعي السعودي



كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن زيادة حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي البالغ 1،338 تريليون ريال وذلك بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال 2021.

وبحسب النشرة الصادرة عن المركز الوطي للمعلومات الصناعية والتعدينية بلغ مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج خلال 2021 نحو 73.1 مليار ريال إضافة إلى 954 ترخيصا جديدا كما أن إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها بلغت 820 مصنعا.

وتضمنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية منها: عدد الرخص السارية في القطاع إلى تبلغ 2100 رخصة صدر منها خلال 2021 نحو 775 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 579 رخصة ورخص الاستكشاف بواقع 164 رخصة و32 رخصة استطلاع.



