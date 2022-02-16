432.8 مليار دولار إيرادات سوق الذكاء الاصطناعي في 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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توقع تقرير حديث أن تنمو الإيرادات العالمية لسوق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البرمجيات والأجهزة والخدمات، بنسبة 19.6 في المائة على أساس سنوي في عام 2022 لتصل إلى 432.8 مليار دولار.


ووفقا لتقرير مؤسسة البيانات الدولية، من المتوقع أن يكسر السوق حاجز 500 مليار دولار بحلول عام 2023.


برز الذكاء الاصطناعي باعتباره الموجة الرئيسية التالية من الابتكار، حيث تركز حلوله حاليا على مشاكل العمليات التجارية وتحسين التخطيط والتنبؤ، وتمكينه من اتخاذ القرارات والوصول إلى نتائج.
وبين التقرير أن برامج الذكاء الاصطناعي ستشهد انخفاضا طفيفا في حصتها من الإنفاق في عام 2022 بينما سينمو الإنفاق على أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، وسيستمر هذا الاتجاه حتى عام 2023 بشكل عام.


ومن المتوقع أن تحقق خدمات الذكاء الاصطناعي أسرع نمو في الإنفاق على مدى الأعوام الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22 في المائة في حين أن معدل النمو السنوي المركب لأجهزة الذكاء الاصطناعي سيكون 20.5 في المائة.

 

 

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