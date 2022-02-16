جدول مباريات اليوم الأربعاء 16-2-2022 في دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات اليوم، أقيمت العديد من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا يوم أمس الثلاثاء، كان أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدري والتي انتهت في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لصالح العملاق الباريسي.

جدول مباريات اليوم

ومن المقرر أن تتواصل مباريات الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الموافق الـ16 من فبراير 2022، بالعديد من المواجها على رأسها مواجهة ليفربول وإنترناسيونالي الإيطالي، بينما يواجه سالزبورج العملاق البافاري "بايرن ميونيخ".

ونرصد لقرائنا عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والمواعيد والقنوات الناقلة في السطور التالية:

تقام مباراتان اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا 2022، في ذهاب دور الـ16 من البطولة، حيث تجمع المباراة الأول ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح وإنتر ميلان، وتجمع الثانية بين بايرن ميونخ وسالزبورج.

موعد مباراة سالزبورج وبايرن ميونيخ والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة سالزبورج وبايرن ميونيخ الألماني في تمام العشارة مساء بتوقيت القاهرة الـ11 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل عبر قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.

موعد مباراة سالزبورج وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

ويخوض فريق إنتر ميلان الإيطالي مواجهة قوية في الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليفربول الإنجليزي في تمام العاشرة بتوقيت مصر الـ11 بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على beIN SPORTS PREMIUM 1.