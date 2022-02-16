"ظهرت دلوقت".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، أعلنت محافظة البحيرة الانتهاء من اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2021-2022 لشهادة الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة بنسب نجاح مرتفعة بلغت 76% إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١١٥ ألف و٨٢٦ طالب وطالبة، حضر بينهم ١١٥ ألف و٢٦٩ طالب وطالبة ونجح منهم ٨٧ ألف و٤٧٧ طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية لطلابنا وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحيرة من خلال رابط مباشر ورسمي، أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

واعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2021-2022 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لمحافظة البحيرة، يوم أمس الثلاثاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المهنية

وقرر محافظ البحيرة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 المهنية بنسبة نجاح ٩٩٪، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤ آلاف و٥٦٦ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤ آلاف و٥٠١ ونجح منهم ٤ آلاف و٤٥١ طالبًا وطالبة، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم ٣٧ طالب وطالبة حضر منهم ٣٦ طالب وطالبة ونجح منهم ٣٦ بنجاح ١٠٠٪.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة البحرية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.