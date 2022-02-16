ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا بأكثر من التوقعات

الاقتصاد
Advertisements


أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير الماضي بأكثر من التوقعات.


وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% شهريا وفقا للبيانات المعدلة خلال الشهر السابق.


كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا فقط  بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية. جاءت الزيادة الكبيرة في أسعار الجملة خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة زيادة كبيرة في أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 5ر2% خلال الشهر  بعد تراجعها بنسبة 7ر1% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما سجلت أسعار الجملة للأغذية ارتفاعا كبيرا بنسبة 6ر1% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

 وارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق. في الوقت نفسه ذكرت وزارة العمل أن أسعار الجملة سجلت زيادة سنوية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر9% بعد زيادتها بنسبة 8ر9% سنويا خلال الشهر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1ر9% سنويا. كما سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة خلال الشهر الماضي 9ر6% مقابل 7% خلال الشهر السابق.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة بشأن الأزهر الشريف

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. خطوة واحدة تفصل النصر السعودي عن ضم " أخطبوط منتخب مصر "

صراع إنجليزي لخطف "صخرة برشلونة"

"أنت فاكرني خرع".. مرتضى منصور يتحدى كارتيرون بتصريحات نارية

"وفر فلوس المشروب".. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة liverpool vs inter milan

ماني يحدد وجهته المقبلة حال رحيله عن ليفربول

"مجانًا".. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول والأنتر في التشامبيونزليج