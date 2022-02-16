ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة.. رابط سريع للحصول عليها

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة، حيث يبحث الديد من الطلاب بمحافظة البحيرة عن رابط سريع يمكنهممن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بعد اعتمادها رسميا من جانب اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بنسبة نجاح 76%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 115826 طالبا وطالبة، حضر منهم 115269 طالبا وطالبة، ونجح منهم 87477 طالبا وطالبة.



ويبحث العديد من الطلاب عن خطوات الحصول على نتيجة الهشادة الإعدادية، حيث انتشرت في الأونة الخيرة روابط مفبركة لا يستطيع الطلاب معرفة النتيجة من خلالها، لذا حرص موقع “الفجر” الإلكتروني على توفير كافة الروابط المتعلقة بكافة النتائج بجميع المحافظات لكي يبحث الطلاب عنها ويحصلون على النتائج في أسرع وقت.

والرابط الذي توفره الفجر يمكن الطلاب من تسجيل رقم الجلوس أو الاسم وستظهر لهم النتيجة فور كتابة البيانات، لمعرفة الدرجات الحاصلين عليها في المواد الدراسية التي أدوا فيها امتحانات الترم الأول.

ونتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة البحيرة يبحث عنها الطلاب على أحر من الجمر، وتصدرت التريند في الساعات الأخيرة، ويريد الطلب معرفة النتيجة حيث يبحثون عنها بكافة الوسائل الممكنه للطمئنان على مستواهم التعليم قبل الانتقال للترم الثاني المفترض خلال أيام.



رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

ادخل هنا لكي تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، حيث يمكن للطلاب الضغط على هذا الرابط والمرور بالشاشة لاسفل وكتابة لبيانات المطلوبة وستظهر لكم النتيجة فورا (((((هنا)))))

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بعد الضغط على الرابط المرفق أعلاه، عليك اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب.

كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من بياناته.

الضغط على زر الإستعلام لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ظهور كافة نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.



وتوفر بوابة الفجر الإلكترونية للطلاب نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظت الجمهورية، حيث ظهرت النتيجة الأن في العديد من لمحافظات، منها قنا وأسيوط والبحيرة والدقهلية والجيزة والقاهرة والمنيا والاسكندرية والمنوفية ودميساط وبور سعيد والسماعيلية وسوهاج والسويس وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف.