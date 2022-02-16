ميناء دمياط يتداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه جرى تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية، قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6 آلاف و948 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139 ألفا و577 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124 ألفا و172 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 45 ألفا و195 طنا شملت (107 آلاف و71 طن فوسفات و16 ألف طن ملح و1800 طن مولاس و1504 طن بودرة جبس و2500 طن أسمنت و7 آلاف طن يوريا و4600 طن رمل و1020 طن نترات" فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و862 طنا تشمل (6 آلاف و881 طن قمح و2239 طن مواسير و9 آلاف و974 طن حديد و2271 طن فول و26 ألفا و289 طن ذرة و4 آلاف و396 رأس ماشية.