موانئ البحر الأحمر تتداول 296 شاحنة بضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم، الأربعاء، تداول 32715 طن بضائع عامة ومتنوعة و296 شاحنة و80 سيارة ملاكى.

وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أن حركة الصادرات شملت تداول 839 طن بضائع عامة ومتنوعة 35 شاحنة وسيارة ملاكى، فيما شملت حركة الواردات تداول 31 ألفا و879 طن بضائع عامة ومتنوعة 261 شاحنة و79 سيارة ملاكى.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتواجد على الأرصفة 10 سفن، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 95 شاحنة و9 سيارات ملاكى، والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 109 شاحنات، و68 سيارة ملاكى، والسفينة FUAT BEY بحمولة 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة آيلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة آيلة والسفينة سيناء "رحلات مكوكية"، حيث تم استقبال 57 شاحنة بحمولة 379 طن بضائع عامة و2 سيارة ملاكى، وتصدير 35 شاحنة بحمولة 836 طن بضائع عامة وسيارة ملاكى.

Advertisements

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة بشأن الأزهر الشريف

زيدان يوجه ضربة قوية لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الموسم

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

عاجل| برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

حارس سموحة يُطالب بالرحيل في الميركاتو الصيفي

عاجل.. خطوة واحدة تفصل النصر السعودي عن ضم " أخطبوط منتخب مصر "

وفد برلماني إماراتي في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة