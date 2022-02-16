موانئ البحر الأحمر تتداول 296 شاحنة بضائع عامة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم، الأربعاء، تداول 32715 طن بضائع عامة ومتنوعة و296 شاحنة و80 سيارة ملاكى.

وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أن حركة الصادرات شملت تداول 839 طن بضائع عامة ومتنوعة 35 شاحنة وسيارة ملاكى، فيما شملت حركة الواردات تداول 31 ألفا و879 طن بضائع عامة ومتنوعة 261 شاحنة و79 سيارة ملاكى.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتواجد على الأرصفة 10 سفن، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 95 شاحنة و9 سيارات ملاكى، والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 109 شاحنات، و68 سيارة ملاكى، والسفينة FUAT BEY بحمولة 31500 طن ألومنيوم قادمة من أستراليا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة آيلة والسفينة سيناء ومغادرة السفينة آيلة والسفينة سيناء "رحلات مكوكية"، حيث تم استقبال 57 شاحنة بحمولة 379 طن بضائع عامة و2 سيارة ملاكى، وتصدير 35 شاحنة بحمولة 836 طن بضائع عامة وسيارة ملاكى.