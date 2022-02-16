"لو لسه مجبتهاش".. نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم عبر هذا الرابط

هناك العديد من الطلاب مازالوا يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ويبحثون عن رابط سريع يمكنهم من الحصول عليها، ففي حالة عدم معرفتك النتيجة حتى الأن، تسهل عليك بوابة الفجر الإلكترونية الوصول إليها من خلال رابط سريع، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم منذ قليل عبر رابط تم توفيره للطلاب حرصا منا على معرفة مستواهم التعليمي بدلا من القلق والتوتر، لكي يطمئنون على مستواهم التعليمي، ويطلعون على الدرجات الحاصلين عليها.

وظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، حيث تم اعتمادها من جانب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، بنسبة نجاح 71.41%.

وعن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم والخطوات المفترض اتباعها للوصول إليها إليكم التفاصيل التالية.

اضغط هنا للحصول على نتيجةا لشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم

قم بكتابة البيانات الموجودة في هذا الرابط

حدد الصف الدراسي المقيد به

قم بكتابة رقم جلوس الطالب

تأكد جيدا من صحة البيانات المذكورة

اضغط على زر الإستعلام لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ستظهر لك كافة نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية.

ونتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، وخطوات الحصول عليها وكافة التفاصيل توفرها بوابة الفجر الإلكتورنية، حيث انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات في 3 من فبراير الجاري، وهم الأن يبحثون عن عرض النتيجة للحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس قبل نهاية الإجازة وبداية الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم، بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية، 64450 طالب وطالبة، وأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات من الصم وضعاف السمع، بلغ 39 طالب وطالبة بنسبة نجاح 95%،ومن المكفوفين 9 طالبات بنسبة نجاح 89%.

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الامتحانات، بلغ 100 طالب وطالبة.

وفي هذا الاطار يبحث الطلاب من محافظة الفيوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد عتمادها رسميا من جانب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، بنسبة نجاح 71.41%.