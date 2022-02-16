ننشر الموقع الإلكتروني الخاص بحجز شقق الإسكان المتوسط 2022

تتضاعف عمليات البحث والتساؤلات يوميا عن مشروعات الإسكان المتوسط، التي طرحتها وزارة الإسكان بداية من الأمس، حيث ترتفع مؤشرات الاهتمام والرغبة في حجزها بشكل كبير، لكن بعض المعلومات والبيانات، قد يغفلها المواطنين.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تناول طرح وزارة الإسكان الأخير، الخاص بحجز شقق الإسكان المتوسط، في 3 مشروعات: سكن مصر، ودار مصر، وجنة، بنظام التمويل العقاري، تستعرض السطور التالية الإجابة عن السؤال الخاص بالموقع الإلكتروني المتاح لحجز الشقق المطروحة، وخطوات التسجيل عليها.

الموقع الإلكتروني الخاص بحجز شقق الإسكان المتوسط

حسب الإعلان الرسمي لوزارة الإسكان، فإن كراسات الشروط الخاصة بالمشروعات الثلاث مطروحة على موقع بنك التعمير والاسكان، إذ يجب في البداية تسديد مقدم جدية الحجز في البنك، ثم التقديم إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات التقديم في المشروعات الثلاثة

يمكن للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل، في المشروعات الثلاثة: سكن مصر ودار مصر وجنة، عن طريق الخطوات التالية:

- الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري.

- إذا كانت هذه المرة الأولى، يجب إنشاء حساب من خلال أعلى يسار الصفحة.

- سجل بياناتك الشخصية، وارفق صورة بطاقة الرقم القومي، وتحديد الحالة الاجتماعية، وتسجيل رقم هاتف مسجل.

- سيتم إرسال رسالة بالكود على الرقم المسجل، قم بإدخاله، وهكذا تكون سجلت الدخول.

- ابدأ الدخول على حجز الوحدة، باختيار نوع المشروع، بعد ذلك سيتم إرسال رقم على الهاتف، يتضمن رقم تقوم من خلاله بسداد مبلغ جدية الحجز في بنك التعمير والإسكان.

- حمل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، واقرأها بشكل جيد.

- حدد بعدها المدينة التي تريد الحصول على وحدة بها.

- ارفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني بصندوق الإسكان.

يشار إلى أن تخصيص الوحدات المطروحة سيكون بأسبقية الحجز، واختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15 /3 /2022 حتى 16 /3 /2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة، ممن لم يحجزوا وحدات سكنية، ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز.