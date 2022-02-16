بالاسم فقط.. روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في جميع المحافظات

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بوابة الفجر
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بالاسم فقط.. روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في جميع المحافظات

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في جميع المحافظات بالاسم فقط تريند جوجل، وهذا بعد عتمادها رسميا وتوفير روابط للاستعلام عنها في العديد من المحافظات.

وفي السطور التالية نوفر لكم روابط تسهل عليكم عملية البحث على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، حيت ظهرت في محافظات، القاهرة ولجيزة والاسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وأسوان وقنا والمنيا وسوهاج وبورسعيد والاسماعيلية وبني سويف والسويس والغربية والشرقية ومطروح.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة بنسبة نجاح 76% وعن رابط الحصول على النتيجة (((((اضغط هنا)))))))

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم

ظهرت الأن نتيجة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي 2021 /2022، في الفيوم بنسبة نجاح 71.41%، وعن رابط الحصول على النتيجة (((((اضغط هنا)))))
 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا نسبة نجاح بالمدارس الرسمية والمنازل بلغت 70.92%، وعن رابط الحصول على النتيجة (((((اضغط هنا)))))))

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية في الاسكندرية بنسبة نجاح  بلغت 76.8% وعن رابط الحصول على النتيجة (((((اضغط هنا)))))))

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، وعن رابط الحصول على النتيجة (((((اضغط هنا)))))))

 

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