إيطاليا: نستثمر أكثر من 30 مليار يورو في التعليم والبحث

كشف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تنفق أكثر من 30 مليارًا في التعليم والبحث العلمي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دراغي، خلال زيارته لـ "أسيرجي" قرية صغيرة في لاكويلا" لتفقد المختبرات الوطنية لجران ساسو التابعة للمعهد الوطني للفيزياء النووية، "يجب أن يكون البحث في صميم نمو إيطاليا. من خلال خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود، نستثمر أكثر من 30 مليارًا في التعليم والبحث".

وتابع "نقوم بتمويل ما يصل إلى 30 مشروعًا مبتكرًا للبنية التحتية ذات الأهمية الأوروبية"، مضيفا "على مدى السنوات الأربع القادمة، سوف نخصص 6.9 مليار يورو للبحوث الأساسية والتطبيقية."

وأوضح دراغي "في ديسمبر الماضي، نشرنا العطاءات التي أغلقت هذا الأسبوع بمبلغ إجمالي يقارب 4.5 مليار يورو لتمويل خمسة مراكز وطنية، والنظم البيئية الإقليمية للابتكار، والبنية التحتية للبحث والابتكار"، مؤكدا "هدفنا هو تعزيز التقدم العلمي وإشراك أفضل مهاراتنا".

وأعرب دراغي عن سعادته "بشكل خاص" لزيارة مختبرات جران ساسو مع جورجيو باريزي، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، موضحا "في نصف قرن من حياته المهنية، مثل البروفيسور باريزي فضائل العلم عبقرية الاكتشاف، والتفاني في البحث، والكرم تجاه الطلاب وتجاه المجتمع. وقد فتح عمله الرائد آفاقًا جديدة في مجالات الكم، الديناميكا اللونية ودراسة النظم المعقدة المضطربة. جائزة نوبل تضعه بحق إلى جانب العلماء الإيطاليين العظماء، مثل كاميلو جولجي، وغولييلمو ماركوني، وإنريكو فيرمي، وإميليو سيجري، وجوليو ناتا، وريناتو دولبيكو، وكارلو روبيا، وريتا ليفي مونتالسيني، الذين انقضت عشر سنوات على اختفائه".