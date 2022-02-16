بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة ٢٠٢٢

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نتيجة الاعدادية ٢٠٢٢
نتيجة الاعدادية ٢٠٢٢
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نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الأول 2022 لمرحلة إتمام التعليم الأساسي، لطلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك عقب اعتماد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٢/٢٠٢١ الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة بنسبة نجاح ٧٦٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة ٢٠٢٢

كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين ١١٥٨٢٦ طالبا وطالبة حضر منهم ١١٥٢٦٩ طالبا وطالبة ونجح منهم ٨٧٤٧٧ طالبا وطالبة.


كما اعتمد  المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٩٪، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٥٦٦ طالبا وطالبة، حضر منهم ٤٥٠١ ونجح منهم ٤٤٥١ طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2022

كما اعتمد  المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٩٪، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٤٥٦٦ طالبا وطالبة، حضر منهم ٤٥٠١ ونجح منهم ٤٤٥١ طالبًا وطالبة.

واعتمد المحافظ أيضا الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة والبالغ عددهم ٣٧ طالبًا وطالبة حضر منهم ٣٦ طالبا وطالبة ونجح منهم ٣٦ بنسبة نجاح ١٠٠٪.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة ٢٠٢٢

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة البحيرة 2022، من خلال الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي وهي كالاتي:

  • الدخول علي موقع البوابة الإلكترونية محافظة البحيرة behira.gov.eg.
  • القيام بإختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  • إدخال رقم الجلوس.
  • ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة البحيرة.
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