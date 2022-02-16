توريد أكثر من 2.9 مليون طن قصب سكر حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 2.935 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 297.792 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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