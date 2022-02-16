الأهلي يبرم اتفاقية شراكة مع «ڤاليو» لتعزيز نمط الحياة المتطور لتمويل رسوم العضويات

تتيح الشراكة بين النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية وشركة ««ڤاليو» للعملاء الحصول على الخدمات التمويلية بجميع فروع النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية، مما يسمح بتلبية احتياجات الأفراد الراغبين في الاشتراك بالنادي وتحقيق نمط الحياة الذي يتناسب مع احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم حرصًا من النادي الأهلي على تقديم كل ما هو جديد للمجتمع المصري

القاهرة في 16 فبراير 2022

أعلن اليوم النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية وشركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، عن توقيع اتفاقية حصرية لتمويل الاشتراكات الجديدة ستقوم بمقتضاها «ڤاليو» كشريك استراتيجي لمدة ثلاث سنوات بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للاشتراك بالنادي، مما يسمح بتلبية احتياجات الأفراد الراغبين في الاشتراك بالنادي وتحقيق نمط الحياة الذي يتناسب مع احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم وأيضًا حرصًا من النادي الأهلي على تقديم كل ما هو جديد للمجتمع المصري. وسوف تشمل هذه الاتفاقية فروع الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، وكذلك فرع النادي بالقاهرة الجديدة. وقد حضر مراسم التوقيع التي تمت في فندق الفور سيزونز بجاردن سيتي اليوم كلًا من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو».

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «ڤاليو» بدور شريك استراتيجي للنادي الأهلي، وذلك لإتاحة خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا المميزة وكذلك الخدمات المالية التي تساهم في تعزيز أسلوب الحياة الراقية للأفراد الراغبين في الحصول على عضوية النادي لتمويل رسوم العضويات الجديدة وكذلك رسوم التجديد بفترة سداد مدتها 10 أعوام. وفي ضوء ذلك، ستتواجد نقط تفعيل «ڤاليو» في جميع فروع النادي، مما يتيح للعملاء الراغبين الاشتراك بالنادي تفعيل حساباتهم على الفور من خلال خطوات سهلة.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع النادي الأهلي في إطار استراتيجية الشركة للتوسع بنطاق خدماتها وزيادة قاعدة شركائها في مختلف القطاعات. وأوضح حسونة أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتسهيل سبل الحصول على عضوية النادي، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية وخطط سداد ميسرة، مما يسمح للعملاء بالحصول على الخدمات في ذلك القطاع. وأكد حسونة على اعتزازه بقدرة الشركة على توفير الحلول الابتكارية التي تساهم في تلبية احتياجات العملاء اليومية وتحقيق أسلوب الحياة الذي يرقى لتطلعاتهم في مختلف المجالات، سواءً في التسوق أو التعليم أو الرياضة أو الترفيه أو السياحة والسفر، وغيرها.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي المصري للرياضة البدنية هو أحد الأندية الرياضية الرائدة في مصر، ويقدم باقة واسعة من الأنشطة الرياضية التي تضاهي المعايير العالمية وذلك عبر مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة. إلى جانب البرامج الرياضية التي يقدمها النادي، فقد ساهم النادي الأهلي في إعداد مجموعة كبيرة من الأبطال على مدار السنوات الماضية؛ خاصة في نشاط كرة القدم. ويشارك فريق كرة القدم الخاص بالنادي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي ضوء الجوائز التي حصدها النادي، يعد النادي الأهلي المصري الأكثر تتويجًا ببطولات كرة القدم في مصر.

وقد أحرزت شركة «ڤاليو» العديد من الخطوات الهامة خلال عام 2021 على صعيد التوسع بباقة خدماتها وتوقيع عدة شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات التعليم والرعاية الصحية والرياضة، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في مجال حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، باعتبارها بوابة تتيح للمستهلكين الحصول على الحلول التمويلية التي تساهم في تعزيز أسلوب الحياة بمختلف القطاعات.