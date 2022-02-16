التبادل التجاري العربي البرازيلي يسجل 24.3 مليار دولار خلال 2021

أكدت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن العلاقات الاقتصادية العربية البرازيلية تواصل نموها بوتيرة متسارعة وزيادةً ملحوظة في حجم التدفقات التجارية بين الجانبين مدعومةً بارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية والغذائية وتعافي سلاسل الإمداد العالمية.

و بلغ رصيد الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية 4.60 مليار دولار في 2021، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 24.3 مليار دولار في العام الماضي مُسجلًا نموًا لافتًا بواقع 44.3% مقارنة مع العام 2020 والذي وصلت قيمة التبادل التجاري خلاله إلى 16.8 مليار دولار.

و بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية 14.42 مليار دولار في 2021 مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 26.2% ووصل إجمالي واردات البرازيل من الدول العربية إلى 9.82 مليار دولار بنسبة نمو سنوية تبلغ 82.8%.

وحظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بالنصيب الأكبر من صادرات البرازيل إلى الدول العربية حيث بلغ حجم واردات الدولة 2.33 مليار دولار بنمو سنوي يعادل 13.2%.. فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 9.8% تَلتها جمهورية مصر العربية بقيمة 2 مليار دولار بزيادةٍ قدرها 14.8% ومملكة البحرين بقيمة 1.9 مليار دولار وبنمو يعادل 182.7% وسلطنة عُمان بقيمة 1.54 مليار دولار ونمو سنوي يعادل 109.7%.

و تبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة أكبر المصدرين العرب إلى البرازيل حيث وصلت قيمة صادراتها إلى 2.88 مليار دولار.. وحلت المملكة المغربية في المرتبة الثانية بصادراتٍ بلغت 1.92 مليار دولار تلتها كل من الجزائر 1.14 مليار دولار ودولة الإمارات 977.81 مليون دولار.

وقال أوسمار شحفة رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "تعكس المؤشرات القوية المُسجَّلة في 2021 متانة العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية والثقة الراسخة بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين وتنامي الطلب على المنتجات البرازيلية في الأسواق العربية وبالأخص المنتجات الزراعية والسلع الغذائية ".