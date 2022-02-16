تعرف على حالة الطقس غدا الخميس 17-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غد الخميس، سيشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، التي تكون على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة، غدا، على الطرق المؤدية إلى مدن القناة، ووسط سيناء، والقاهرة الكبري، والسواحل الغربية، والوجه البحري، والقريبة من المسطحات المائية والزراعية.

طقس معتدل نهار وبارد ليلا

من المتوقع أن يسود طقس معتدل على الوجه البحري، والقاهرة الكبري، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية على القاهرة، و18 درجة على السواحل الشمالية الغربية، في حين تسجل 25 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 11

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 10

نخل 17-08

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 16- 04

الطور 20-10

شرم الشيخ 24-16

الغردقة 24- 16

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 08

الأقصر 23- 10

أسوان 25- 11

إدفو 25-11

أبو سمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 08

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12