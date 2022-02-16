مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 347 مبايعة بقيمة 684.58 مليون درهم منها 49 مبايعة أراض بقيمة 237.66 مليون درهم و298 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 446.91 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

و تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 373.1 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 143.26 مليون درهم و100 رهن فلل وشقق بقيمة 229.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 138 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 93 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 18.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 3 ملايين درهم.

Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

تصريح مهم من متحدث مجلس الوزراء بشأن ملف الإيجارات القديمة

فرمان ناري.. موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

مرتضى منصور ينتظر رد المحكمة الاقتصادية في قضيتي سب وقذف أسرة الخطيب

رقم قياسي سلبي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تصريحات مهمة من "التموين" بشأن تحريك سعر رغيف الخبز (فيديو)

رسمياً.. الكاف يقرر إقامة مباراة الأهلي والهلال السوداني دون جمهور

تدهور العلاقة بين ميسي وبيكيه.. تعرف على التفاصيل