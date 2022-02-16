غرفة عجمان تطلق برنامج "صُناع للمستقبل" لتعزيز الابتكار في قطاع الصناعة

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومختبر الشارقة المفتوح للابتكار " البرنامج المتقدم لريادة الأعمال والابتكار في قطاع الصناعة " تحت عنوان "صناع للمستقبل" بهدف بناء المعرفة والمهارات وتعزيز القدرات في مجال التصميم الصناعي والتصنيع ورصد الأفكار والفرص الاستثمارية الصناعية المعتمدة على مجال الابتكار وأدواته وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2022".

يسعى البرنامج إلى تهيئة بيئة أعمال توفر الدعم المعرفي والمهني للمشاركين واكتشاف الفرص الابتكارية المتاحة في قطاع الصناعة والتقنيات الصناعية الجديدة واختبارها وتقييمها وتمكين المشاركين من إعداد دراسات شاملة حول أفكار مشاريع صناعية رائدة وآليات تنفيذها وبحث فرص تطوير منتجات مشاريع قائمة.

و يوفر البرنامج رؤية عملية لكل مشارك حول بناء نموذج أولي ووضع خطة عمل متكاملة إضافة إلى دور البرنامج منصة لتبادل الأفكار والمقترحات بين المشاركين والخبراء المشرفين على البرنامج.

و أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أهمية البرنامج ومواكبته لجهود الغرفة المبذولة في تطوير مجال ريادة الأعمال وتهيئة المناخ المشجع لرواد ورائدات الأعمال على التوجه نحو الأنشطة الصناعية والاعتماد على الإبداع والابتكار في تنفيذ المشاريع وذلك تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مشيرا إلى أن برنامج "صناع للمستقبل" يدعم الجهود المشتركة لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031.

و شدد على أن برنامج "صناع للمستقبل" يعكس التعاون والتكاتف بين غرفة عجمان وشركائها الاستراتيجيين لطرح وإطلاق مبادرات وبرامج داعمة لريادة الاعمال وتوجيه شباب الأعمال نحو تنفيذ مشاريع انتاجية تساهم في تطور القطاع الصناعي في الدولة، لا سيما في ظل جهود المؤسسات المعنية بدعم مجال ريادة الأعمال وتوفير الأدوات والوسائل المشجعة للبدء بمشاريع رائدة.

و دعا سالم السويدي أصحاب المشاريع القائمة والأفكار المبتكرة إلى التسجيل في البرنامج بهدف التزود بالأسس والمهارات اللازمة للتحول إلى رواد أعمال صناعيين مبتكرين والوقوف على أفكار لمشاريع ومنتجات جديدة مبتكرة، وكذلك بحث فرص تطوير المشاريع القائمة وربطها بالابتكار وأدواته.

من جانبه قال سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن هذا البرنامج يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار وتطوير المهارات للباحثين والمبتكرين من الشباب المواطنين بمختلف الاختصاصات عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الدولة وجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا من خلال الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.

وأضاف: " يعد تطوير رأس المال البشري أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ونحن فخورون بأن نقدم للامارات الجيل القادم من المتخصصين والمحترفين وخبراء التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.. فهذا البرنامج جاء لتطوير ورعاية جيل جديد من الشباب وجعلهم مستعدين ليكونوا قادة ورواد أعمال صناعيين مهرة ومتخصصين محترفين في المستقبل".

من جهتها أوضحت إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان أن البرنامج يعتمد تنفيذه على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تسجيل المشاركين حتى 28 فبراير الجاري ومن ثم اجراء مقابلات القبول واختيار المشاركين في البرنامج، وتشمل المرحلة الثانية انطلاق البرنامج التدريبي بمجموعة من ورش العمل المتخصصة والمعتمدة على التعلم التجريبي والمعرفي واكتساب المهارات ومنها "صياغة نماذج العمل، رصد الفرص، فهم المواهب، تنمية مهارات العرض والإقناع، إطلاق أو تطوير منتج وتحليل العملاء والأسواق".. فيما تضم أيضا ورشا عملية لإكتساب المهارات المرتبطة بأدوات وتقنيات الصناعة والتصنيع المتقدمين عبر إنشاء النماذج الأولية ووضع التصورات والتصاميم، والابتكار في تصميم المنتجات والتصنيع المتقدم، وتأتي المرحلة الثالثة لتشمل عرض النماذج الأولية للمشاركين خلال الحفل الختامي.

و أشارت إلى أن البرنامج موجه للمهتمين بعالم ريادة الأعمال والابتكار في قطاع الصناعة وسيعمل كل مشارك على فكرته وبلورة نموذج أولي من خلال استخدام مرافق "SOILAB" والاستفادة من نصائح وتوجيهات الخبراء والمختصيين المشرفين على البرنامج.