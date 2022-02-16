ننشر رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2022 والخطوات المطلوبة

تزايدت في الساعات القليلة الماضية، عمليات البحث عن رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2022، منذ فتح باب التقديم أمس عبر بوابة الوظائف الحكومية، التي شملت 1000 عامل مسجد و1000 إمام وخطيب ومدرس، حيث أتاحت بوابة الوظائف الحكومية رابط التقديم من خلالها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، رابط لوظائف وزارة الأوقاف 2022، وهي على النحو التالي:-

رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

ويمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة الأوقاف، الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، وفتح رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف، المتاح على بوابة الوظائف الحكومية، (اضغط هنـــا).

خطوات التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

- يمكن الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، والضغط على خانة وزارة الأوقاف، ثم اختيار الوظيفة «إمام، خطيب، مدرس متعاقد، وعامل مسجد متعاقد».

- بعد اختيار الوظيفة يتم قراءة شروط التقدم، ثم الضغط على خانة تقديم طلب، ثم ملء الاستمارة الإلكترونية المطلوبة.

- رفع المستندات المطلوبة التي تشمل صورة شخصية حديثة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صورة المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية سارية، الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، وشهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة، ويجب الرفع بصيغة jpg فقط، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- يظهر رقم التسجيل ويتم الاحتفاظ بالرقم لاستكمال المطلوب للحصول على الوظيفة.

مهام عمّال وظائف وزارة الأوقاف 2022

ويختص شاغل وظيفة عامل مسجد بالمحافظة على المسجد ونظافته، أما شاغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس مسؤول عن إمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس.

شروط وظائف وزارة الأوقاف 2022

وتمثلت شروط وظائف وزارة الأوقاف، في أن يكون المتقدم حسن السيرة ومصري الجنسية، ولم يتم الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف من قبل، ولم يتم فصله من الخدمة من قبل، ويجب أن يقرّ المتقدم بقبوله العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية حسب مصلحة العمل.