الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع الفيدرالي



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولار.

وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا انترناشونال "التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خيارا مناسبا لفترة أطول".

وأضافت أن الذهب سيلقى دعما خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم على الرغم من ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وينتظر المتعاملون في السوق محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي انعقد يومي 25 و26 يناير كانون الثاني، والمقرر صدوره الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم.

ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران من العام الماضي أمس الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضا واحدا بالمئة تقريبا بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.43 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1029.89 دولار، وكذلك البلاديوم 0.4% إلى 2256.55 دولار.