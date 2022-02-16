الفيدرالي يعلن استعداده لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت

وفقًا لمحضر صدر يوم الأربعاء، وضع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي خططًا موضع التنفيذ في أحدث اجتماع له لبدء رفع أسعار الفائدة وإلقاء تريليونات الدولارات من السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وأعرب بعض المسؤولين في الاجتماع عن مخاوفهم بشأن الاستقرار المالي، قائلين إن السياسة النقدية التيسيرية قد تشكل خطرا كبيرا.

وأشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة من المحتمل أن يكون في الطريق قريبًا.

وذكر ملخص الاجتماع: "لاحظ المشاركون أنه في ضوء المستوى المرتفع الحالي لممتلكات الأوراق المالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، من المرجح أن يكون من المناسب إجراء تخفيض كبير في حجم الميزانية العمومية".

وقررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات بعد الجلسة التي استمرت يومين أنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى الآن ولكنها أشارت بقوة إلى أن الارتفاع في الطريق في أقرب وقت في مارس.

وعلى الرغم من النغمة التي تبدو متشددة، قلصت الأسهم الخسائر بعد صدور المحضر.

وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام.

وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%.

يُذكر أن مارس هو الشهر الذي يتم فيه إنهاء برنامج شراء الأصول، على الرغم من أن بعض الأعضاء في الاجتماع كانوا يأملون في خاتمة أسرع.

وبدلًا من ذلك، حددت اللجنة مسارًا يشتري فيه الاحتياطي الفدرالي 20 مليار دولار من سندات الخزانة خلال الشهر المقبل وما يقرب من 30 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.