حصاد الـ "توك شو".. بشرى سارة لموظفي العاصمة الإدارية.. والكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، بشرى سارة لموظفي العاصمة الإدارية، وعدم المساس بمحدودي الدخل في تحريك سعر رغيف الخبز، فضلا عن الكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع.



وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن 35% من التضخم الذي يحدث في مصر يأتي من الخارج.

وأضاف مدبولي- خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أنه نتيجة التعافي من كورونا زاد الطلب على السلع على مستوى العالم، وبالتالي حدث شح في العديد من السلع الأساسية وبالتالي بدأت الأسعار "تعلى بصورة رهيبة" في العالم كله.

وأشار إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بصورة غير مسبوقة، كما أن أسعار تكلفت الشحن ارتفعت بمعدل 3 أضعاف، معقبا: "أى سلعة بتجلنا بيكون محسوب ليها تكلفة الإنتاج والنقل فلما تكلفة النقل تزيد 3 أضعاف فالطبيعي هتسمع على سعر السلعة".

التغيرات المناخية

ونوه رئيس مجلس الوزراء بأن التغيرات المناخية أثرت على بعض المنتجات الزراعية على مستوى العالم، معلقا: "شفنا شتاء غير مسبوق وعمل مشاكل للمنتجات الذراعية وبالتالي أدى إلى ارتقاع بعض السلع الزراعية على مستوى العالم، ومصر جزء لا يتجزأ من العالم".

وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت بجهد هائل لتوفير كل السلع وألا يشعر المواطن أن هناك نقص في أي سلعة، معلقا: " الحمد لله ده حقنناه في وقت العالم كله دول كثيرة ومتقدمة- كان فيها سلع أساسية مش موجودة ومواطنيها كانوا بيقفوا بالطوابير عشان ياخدوا سلع أساسية.. وربنا كرمنا بالتخطيط الجيد وتأمين احتياطي سلع يكفي لنحو 3 شهور محسسناش المواطن بأى نقص في أى سلعة أساسية".



تحريك سعر رغيف الخبز

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن تحريك سعر رغيف الخبز أصبح أمرا محسوما دون المساس بمحدودي الدخل، مؤكدا أن الدولة لن تمس محدودي الدخل وذلك من خلال إعادة التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأضاف حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد،" اليوم الأربعاء، أن أصحاب المخابز يعانون بسبب رغيف الخبز الذي سعره خمسة قروش لا سيما مع عدم توافر سلعة حاليا بذلك السعر.

وأكد أنه يجب إعطاء أصحاب المخابز حقوقهم "ولو غلط حاسبه"، لافتا إلى أن كل المشاكل سببها “الرغيف أبو خمسة قروش” خاصة أن القرار تأخر 30 عاما ويجب تحريك سعره.



بشرى لموظفي العاصمة الإدارية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية ستحتاج لوقت للتأكد من تشغيلها تشغيل كامل، مضيفا: "6 شهور من 23 ديسمبر الماضي كل وزارة تختبر أنظمتها في مبناها بالعاصمة الإدارية للتأكد من جاهزيته للعمل".

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد،" اليوم الأربعاء، أنه قبل يوم 1 مارس المقبل سيتم إخطار جميع موظفي العاصمة الإدارية المتقدمين على وحدات سكينة في مدينة بدر، مؤكدا أن الشقة تأتي بعرض مغري للغاية للموظفين.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى بها 14 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري، بينما المرحلة الثانية 20 ألف وحدة، وسيكون التسليم وفقا للأولويات.

