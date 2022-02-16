بقيادة صلاح.. ليفربول يقهر إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ويضع قدمًا في ربع النهائي

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا غاليًا وقاتلًا على حساب مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “جوزيبي مياتزا” معقل النيراتزوري، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 لكرة القدم.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، منذ إنطلاق صافرة بداية للقاء، وتقاسم الفريقين السيطرة على أجواء المباراة مع وجود فرص خطيرة أتيحت لكلا مهاجمي ليفربول وإنتر من أجل التسجيل.

وكان إنتر ميلان هو الطرف الأخطر من ناحية الفرص الخطيرة التي أتيحت لكل هجوم الفريق الإيطالي المكون من إيدين ديجكو ولاوتارو مارتينيز وإيفان بيرسيتش، الذين أضاعوا أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف أمام مرمي الحارس البرازيلي إليسون بيكر حامي عرين الريدز.

وعلى عكس مجريات المباراة تمكن البرازيلي روبرتو فيرمينيو من تسجيل هدف الانتصار لصالح ليفربول في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني للمباراة، ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 83.

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