يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ساوثامبتون، في المباراة التي سيحتضنها ملعب "إيلاند رود"، مساء الأحد القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد ملعب "أولدترافورد" مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، واكتسح فيها الشياطين الحمر فريق ليدز بخماسية نارية مقابل هدف واحد فقط من جانب الضيوف، وذلك كان في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من هذه النسخة للبريميرليج.

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد والقناة الناقلة

ستنطلق صافرة المباراة المثيرة يوم الأحد الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة:

الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

السادسة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

موقف مانشستر يونايتد الحالي في ترتيب الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الرابع في قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

