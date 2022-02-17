مواعيد انقطاع المياه غدا عن مركز ومدينة البدرشين

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بوابة الفجر
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تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية مواعيد انقطاع المياه عن عن مركز ومدينة البدرشين غدا الجمعة، الموافق17-2-2022.

سبب انقطاع المياه عن عن مركز ومدينة البدرشين غدا

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن سبب الانقطاع يرجع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

مواعيد انقطاع المياه عن  عن مركز ومدينة البدرشين بالجيزة
وكشفت الشركة من مناطق انقطاع المياه عن مركز ومدينة البدرشين، اعتبارًا من الساعة 8 مساء غدٍ الجمعة الموافق 18/2/2022، وحتى الساعة 4 صباح بعد غد السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

ومن جهتها، أهابت الشركة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وفي سياق متصل، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.

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