الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تشهد البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائلا للدفء على شمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد أنه يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



ومن جهتها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، تسجل العظمى بالقاهرة 20 درجة وتصل الصغرى لـ 10 درجات.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في الإسكندرية تصل العظمى لـ 18 والصغرى 11 درجة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تسجل العظمى في مطروح 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

وتوقعت الأرصاد أن قنا تسجل العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 4.