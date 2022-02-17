انهيار عقار قديم في الفراهدة باللبان الإسكندرية

انهار عقار قديم بمنطقة اللبان بوسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، خال من السكان بحارة نجمة الفراهدة بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بوسط المدينة.

كانت عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك. بلاغا بسقوط عقار قديم بشارع حارة النجمة الفراهدة بمنطقة اللبان دائرة حي الجمرك.

وعلي الفور توجهت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي الجمرك وسكرتير عام الحي والأجهزة التنفيذية وقسم شرطة اللبان وقوات الحماية المدنية إلى العقار محل البلاغ وجاري فحص ملف العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.