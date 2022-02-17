مطران المنيا يشارك في مؤتمر الطفل بكنيسة العائلة المقدسة

أقباط وكنائس
بوابة الفجر
Advertisements

شارك الأنبا باسيليوس، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، في مؤتمر الطفل بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان، بقيادة القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، للمرحلة الابتدائية، وذلك تحت عنوان "اعرف كتابك"، وتحت شعار "سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي".

أقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الرابع عشر، حتى السادس عشر من الشهر الجاري، حيث احتوى المؤتمر على العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة.

في سياق متصل، ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس، قداس عيد دخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل، وذلك بكنيسة مار جرجس بالنجيلة بسوهاج.

وكان في استقبال نيافته الأب بولس ميخائيل، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني. وتكلم نيافته في العظة عن ضرورة تجديد الإصغاء للكلمة التي تحيينا، مثلما حدث مع سمعان الشيخ.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم يونان "نينوي"، والذي تبلغ مدته 3 أيام فقط؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب.

الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا الكاثوليك مؤتمر الطفل كنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان العائلة المقدسة
Advertisements

الأكثر قراءة

الكشف عن موعد عودة محمد الشناوي للمشاركة مع الأهلي

بعد استيرادها من الخارج.. نكشف سبب فشل مشروع تصنيع السياراة الكهربائية في مصر

عاجل.. برشلونة يفقد " الصخرة " في مواجهة نابولي بالدوري الأوروبي

تحذيرات من هيئة الأرصاد لـ5 فئات من ظاهرة الأخدود العلوي

بيان عاجل من الحكومة بشأن امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. موسيماني يشن هجومًا ناريًا على إدارة صن داونز

صراع إنجليزي شرس على نجم ليدز يونايتد

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل عددا من وقائع القصف شرقي أوكرانيا