مطران المنيا يشارك في مؤتمر الطفل بكنيسة العائلة المقدسة

شارك الأنبا باسيليوس، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، في مؤتمر الطفل بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان، بقيادة القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، للمرحلة الابتدائية، وذلك تحت عنوان "اعرف كتابك"، وتحت شعار "سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي".

أقيمت فعاليات المؤتمر في الفترة من الرابع عشر، حتى السادس عشر من الشهر الجاري، حيث احتوى المؤتمر على العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة.

في سياق متصل، ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس، قداس عيد دخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل، وذلك بكنيسة مار جرجس بالنجيلة بسوهاج.

وكان في استقبال نيافته الأب بولس ميخائيل، راعي الكنيسة، والأب ميلاد جودة الفرنسيسكاني. وتكلم نيافته في العظة عن ضرورة تجديد الإصغاء للكلمة التي تحيينا، مثلما حدث مع سمعان الشيخ.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم يونان "نينوي"، والذي تبلغ مدته 3 أيام فقط؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب.