غدا.. قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين لمدة ٨ ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين، اعتبارًا من الساعة 8 مساء غدٍ الجمعة الموافق 18/2/2022، وحتى الساعة 4 صباح بعد غد السبت الموافق 19/2/2022 ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.