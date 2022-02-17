إصابة شاب صدمه قطار برج العرب في الإسكندرية

شهدت منطقة برج العرب غرب محافظة الاسكندرية، إصابة شخص فى حادث تصادم بين قطار وتروسيكل ما أدي إلى إصابته بكسور وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو تمرة مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع تصادم بين قطار ومركبة "تروسيكل"، أثناء مروره بعزبة فتح الله برج العرب تجاه طريق مطروح.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى موقع البلاغ رفقة ضباط المرور وسيارة إسعاف تبين من الفحص أنه أثناء مرور القطار بالمنطقة المشار إليها،حاول قائد مركبة التروسيكل عبور شريط السكة الحديد فصدمه القطار.

وتبين أن المصاب يدعي "عقاب همام" وأفادت التقارير الطبية إصابته بكسر في الحوض واشتباه نزيف داخلي.

جرى رفع أثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات